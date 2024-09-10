مانشيني: يجب أن نعمل على ملاحقة اليابان

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية سعادته بعد الفوز أثناء مباراة اليوم أمام الصين وحصد أول 3 نقاط في المجموعة.



وقاد حسن كادش منتخب السعودية للفوز على الصين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد داليان سويوان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.



وقال مانشيني في تصريحات صحفية عقب المباراة:" أقدم التهنئة للاعبين على المستوى اليوم، لعبنا معظم الوقت بعشرة لاعبين، أنا سعيد بهذا الأداء".



وأضاف: "المباراة كانت مهمة جدًا، وكُنا نرغب بشدة بالفوز بالمباراة، وعملنا التغييرات للفوز بالمباراة، أقدم التهنئة لحسن كادش على هذا المستوى والفوز".



وتابع: "نتدرب دائمًا على كل شيء، ولدينا لاعبين مثل مصعب الجوير يجيدون تنفيذ الركلات الركينة وحسن كادش لاعب مميز بالكرات الثابتة".



واختتم مانشيني تصريحاته قائلا: "ما زال الطريق طويل، ويجب أن نعمل على ملاحقة اليابان بالمجموعة وكل المباريات صعبة".