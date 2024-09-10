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أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة عصر اليوم الثلاثاء، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تواجده في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سيف الدين الجزيري يصل القاهرة استعدادًا للانتظام في التدريبات الجماعية للزمالك

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.