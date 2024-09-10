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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب السعودي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الصيني بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

السعودية تقلب تأخرها إلى فوز على الصين في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالإضافة إلى منتخبات اليابان والصين والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب السعودي صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط بينما تحتل الصين المركز الأخير دون أي نقاط.

بدأ اللقاء بسيطرة من الجانبين حتى نجح المنتخب الصيني في استغلال خطأ من نظيره السعودي الذي سجل هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 14 عن طريق علي لاجامي.

واصل المنتخب السعودي آداؤه السيئ طوال أحداث الشوط الأول حتى تم طرد لاعبه كنو في الدقيقة 19 بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي منتخب الصين.

نجح المنتخب الأخضر في استعادة توازنه حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 39 عن طريق نجمه كادش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أما الشوط الثاني فجاء مكتافئا من الجانبين، حيث أضاع المنتخب الصيني فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 56 تصدى لها حارس مرمى المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة 63، كاد المنتخب السعودي يحرز هدف التقدم عن طريق الدوسري ولكن الكرة ارتطمت بالقائم.

نجح المنتخب السعودي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق كادش لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأخضر على الصين بهدفين مقابل هدف.