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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مصر وبوتسوانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025.. تتصاعد التوقعات والحماس مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقيا 2025. فبعد الفوز الهام الذي حققه الفراعنة في الجولة الأولى، يأتي هذا اللقاء ليضيف المزيد من الإثارة والتحدي لمسيرة المنتخب نحو التأهل إلى النهائيات. إلا أن هذه المباراة تأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث شهدت طلبًا لتأجيلها من جانب منتخب بوتسوانا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وأثار تساؤلات حول مصير اللقاء. فبعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأجيل المباراة إلى السابعة مساءً، يترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة بفارغ الصبر، متطلعين إلى أن يقدم الفراعنة أداءً قويًا يحفظ لهم الصدارة ويقربهم من تحقيق هدف التأهل.

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مباراة مصر وبوتسوانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في ظل المنافسة الشديدة في المجموعة، حيث يسعى كل منتخب إلى حصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل. فالفوز في هذه المباراة سيعزز من موقف منتخب مصر ويزيد من ثقته بنفسه، في حين أن الخسارة قد تعقد الأمور وتفتح الباب أمام المنافسين. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى لاعبو المنتخب المصري إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025



بعد جدل واسع حول موعد المباراة، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وبذلك، سيواجه الفراعنة نظرائهم البوتسوانيين في ملعب فرانسيستوون في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على موعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025



يمكن لعشاق كرة القدم المصرية متابعة مباراة منتخبهم المرتقبة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات متعددة. فبالإضافة إلى البث المباشر على قناة beIN SPORTS HD 2، يمكن للمشاهدين الاستمتاع باللقاء عبر تطبيق TOD، الذي يوفر بثًا مباشرًا عالي الجودة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبذلك، تتاح للجمهور خيارات متنوعة لمشاهدة المباراة وتشجيع منتخبهم.

تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا المتوقع في تصفيات أمم إفريقيا



وشهدت المباراة الماضية لـ منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، تعرض أكثر من لاعب للإصابة وهم، مصطفى محمد وعمر مرموش اللذان تأكد غيابهما، وفقًا لما أعلنه مسؤولي المنتخب الوطني، وبناءًا عليه من المتوقع أن يدفع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بكلًا من:-

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي خط الوسط محمد النني – أحمد نبيل كوكا – مروان عطية خط الهجوم محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو

القصة الكاملة لأزمة بعثة منتخب بوتسوانا

أصدر اتحاد بوتسوانا لكرة القدم بيانًا رسميًا يوم الإثنين أوضح فيه: «واجه الفريق، الذي كان من المفترض أن يصل إلى بوتسوانا في منتصف ليل الأحد، عقبات غير متوقعة أثرت على خطط سفره».

أضاف البيان: «من المتوقع الآن أن يغادر الفريق موريتانيا في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، ليصل إلى بوتسوانا غدًا في تمام الساعة 9 صباحًا».

أوضح الاتحاد: «على الرغم من هذه التأخيرات، نؤكد للأمة والمشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية عالية وملتزم بتقديم أفضل أداء».

أكمل البيان: «لا يزال من المقرر أن تنطلق المباراة القادمة ضد مصر في موعدها الساعة 3 عصرًا (4 بتوقيت القاهرة)».

واختتم البيان بالقول: «ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار سلامة لاعبينا بعد تأخرهم في العودة إلى المنافسات، تواصلنا رسميًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء».

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 كالتالي