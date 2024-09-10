تشكيل عمان أمام كوريا الجنوبية في تصفيات لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب عمان لمواجهة نظيره فريق كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقه بطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة عمان أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كاس العالم

كما تنطلق اليوم الثلاثاء في الساعة الخامسة مساءا مباراة منتخب عمان أمام كوريا الجنوبية في قمه منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقه بطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل عمان أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى المخيني

خط الدفاع البوسعيدي، المسلمي، الخميسي، الحارثي

خط الوسط فواز، الرواحي، السعدي

خط الهجوم الغساني، المشيفري، اليحمدي.