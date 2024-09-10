نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الكويت نظيره المنتخب العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 في لقاء مرتقب بينهم بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الكويت والعراق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت والعراق مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة الكويت والعراق

1- العراق ثلاث نقاط

2- الأردن نقطة

3- الكويت نقطة

4- فلسطين نقطة

5- كوريا الجنوبية نقطة

6- عمان دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.