نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما لا يمانع في رحيل نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف فريق روما من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تلقيه للعديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته التقارير، فإن إدارة فريق روما، لا تمانع في رحيل نيكولا زاليفسكي، لاعب الفريق الذى تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الدوري التركي.

وأبدى نادي روما الإيطالي استعدادًا للسماح للاعبه نيكولا زاليفسكي بالانتقال إلى جالطة سراي التركي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في تركيا.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" بأن روما ليس في موقف يعارض بيع اللاعب البولندي إلى جالطة سراي، وذلك من أجل تحقيق استفادة مالية من الصفقة.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن زاليفسكي نفسه ليس متحمسًا تمامًا للانتقال إلى الدوري التركي، مما قد يعقد عملية الانتقال ويجعل الناديين في انتظار قرار نهائي.