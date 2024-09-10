نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من قائد منتخب غانا بعد انضمامه لفريق مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الغاني فريدريك كيسي قائد منتخب غانا للشباب تحت ٢٠ عاما ولاعب فريق أكرا ليونز السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

أول تعليق من قائد منتخب غانا بعد انضمامه لفريق مودرن سبورت

وقال فريدريك كيسي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "متحمس للغاية، الدوري المصري بيئة مناسبة للنمو والتطور مشيرًا بأن نادي مودرن سبورت يمتلك مقومات النجاح لأي لاعب، وأنه ناد بمواصفات أوروبية لما يمتلك من مقومات وإمكانيات".

كما أبدى سعادته بالتواجد في مصر وأنه يعمل الأن على تعلم بعض مصطلحات اللغة العربية.



وأتم الغاني كلماته مؤكدًا بأنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل قوي مع الفريق الذي يتوقع أنه سوف يكون بوابته للإحتراف في أوروبا.

ويعد لاعب الوسط الغاني فريدريك كيسي صاحب ال١٩ عاما والذي يحمل شارة قيادة منتخب غانا تحت ٢٠ عاما من أفضل المواهب الصاعدة في افريقيا والتي ينتظرها مستقبل كبير.