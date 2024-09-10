نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب أستون فيلا على ردار 40 فريق خلال الميركاتو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول داخل فريق أستون فيلا، عن مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة بعد تلقيه للعديد من العروض.

وأصبح جون دوران، لاعب فريق أستون فيلا محط أنظار العديد من الأندية الكبرى الأوروبية، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب رفقة الفريق الإنجليزي.

أعرب مونشي، المدير الرياضي لنادي أستون فيلا، عن آرائه بشأن مستقبل لاعب الفريق جون دوران. وقال مونشي: "هناك ما لا يقل عن 40 ناديًا مهتمًا بالتعاقد مع جون دوران.

وأضاف، ولكن المدرب إيمري واثق من إبقائه، ويؤمن بأنه سيكون أحد أفضل المهاجمين في العالم. في البداية، أراد المغادرة ليحظى بفرصة المشاركة بانتظام، ولكن الأمور تسير بشكل جيد الآن وهو سعيد بالبقاء معنا."

شارك جون دوران في أربع مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، وصنع هدفًا واحدًا.