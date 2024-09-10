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أحمد جودة - القاهرة - تسببت الهزيمة الجديدة التي تعرض لها المنتخب البلجيكي 0-2 أمام فرنسا، ضمن منافسات دوري الأمم في إثارة الخلافات.

ديجريسي: دي بروين تجاوز حدوده

وانتقد القائد كيفين دي بروين (33 عاما) أداء الفريق عقب المباراة وهاجم مستوى بعض زملائه من دون ذكر أسماء، بل وفتح الباب حول الاعتزال دوليا.

ولم ترق انتقادات اللاعب بعض اللاعبين القدامى في "الشياطين الحمر".

وقال اللاعب توبي ألدرفيريلد الذي ترك المنتخب عقب مونديال قطر: "إنه وضع صعب، لكن لو أنني قائد، فسأدافع دائما عن فريق.. في النهاية، يجب أن نخرج متحدين بعد كل هذا. ستتعقد الأمور، بسبب مقابلة كيفين".

وهاجمت الصحف الرياضية دي بروين بقسوة بسبب خروجه عن الإطار المعقول، لكنها شددت هجومها ضد مدرب المنتخب دومينيكو تيديسكو، بسبب طريقته في إدارة الفريق.

وقال اللاعب السابق، الذي صار محللا، مارك ديجريسي: "دي بروين قد تجاوز الحدود، واقترح أن يتوسط تيديسكو بين القائد والفريق".

من جانبه، علق المحلل بالإذاعة والتليفزيون البلجيكية فيليب ألبرت: "شهدنا غرقا جماعيا للمنتخب الوطني.. في ظل اللاعبين الذين لدى تيديسكو يجب أن يقدم أداء جيدا".

واقترح ألبرت أن يبحث الاتحاد عن مدرب جديد لقياد الفريق، لأن ما حدث الآن يعد "فشلا".