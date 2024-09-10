نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراته رقم 100.. ماذا قدم هاري كين خلال مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني مباراته رقم 100 في مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا خلال مواجهة منتخب فنلندا مساء الليلة ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة إنجلترا ضد فنلندا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات المستوي الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويعد هاري كين من الركائز الرئيسية في منتخب إنجلترا والتي يعول عليها الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة في المباريات الهامة لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط نظرًا لقدراته الهجومية العالية.

أرقام هاري كين مع منتخب إنجلترا

وخاض هاري كين 99 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا قبل مواجهة فنلندا الليلة بواقع 21 مباراة في تصفيات أمم أوروبا، و19 مباراة في دوري الأمم الأوروبية، و18 مباراة في بطولة أمم أوروبا، و16 مباراة ودية، و14 مباراة في تصفيات كأس العالم، و11 مباراة بالمونديال.

سجل هاري كين 66 هدفًا بقميص المنتخب الإنجليزي خلال مسيرته الدولية منها 8 أهداف بكأس العالم، بينما أرسل 19 تمريرة حاسمة وحصل على 5 بطاقات صفراء ولم يتعرض للطرد إطلاقًا.

أول مباراة دولية لـ هاري كين مع منتخب إنجلترا كانت ضد ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا بتاريخ 27 مارس 2015 وسجل هدفًا وقاد منتخب بلاده لفوز كاسح برباعية نظيفة.

أما آخر مبارياته الدولية كانت ضد أيرلندا يوم 7 سبتمبر الجاري وفاز منتخب بلاده بثنائية نظيفة ولكنه لم يسجل أهدافا.

اللاعبين الأكثر خوضًا للمباريات مع إنجلترا

ويحتل هاري كين المركز رقم 10 في قائمة اللاعبين الأكثر خوضًا للمباريات الدولية مع منتخب إنجلترا وتضم القائمة كلًا من:

1- بيتر شيلتون – 125 مباراة

2- واين روني – 120 مباراة

3- بيكهام – 115 مباراة

4- جيرارد – 114 مباراة

5- بوبي مور – 108 مباراة

6- أشلي كول – 107 مباراة

7- بوبي تشارلتون - 106 مباراة

8- فرانك لامبارد - 106 مباراة

9- بيلي رايت - 105 مباراة

10- هاري كين - 99 مباراة

