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أحمد جودة - القاهرة -

بدأت رابطة مشجعي الأهلي بالسعودية الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي والذي سيجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

رابطة الأهلي بالسعودية تبدأ الإعداد للسوبر الإفريقي

و كتبت الرابطة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تتقدم رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية بجزيل الشكر للأستاذ / حماده إسماعيل المشجع الأهلاوي الكبير وصديق الرابطة بالمملكة على قيامه بإهداء الرابطة عدد 300 تذكرة حبًا وتقديرًا منه للنادي الأهلي وجمهوره الذي يشجعه منذ الصغر علمًا بأنه ينتمي لواحدة من أعرق العائلات الأهلاوية العريقة متمنيًا للفريق بالفوز بالسوبر الأفريقي مع وعده بالاحتفال مع الجماهير عقب المباراة حال الفوز إن شاء الله من قلب الملعب".

و تستعد الرابطة بتجهيز الترحال الخاص بكل المشجعين من جميع أنحاء المملكة والتنسيق بشكل يليق بقيمة النادي الأهلي وجمهوره في المملكة العربية السعودية.

و كانت تذاكر مباراة السوبر الإفريقي قد نفذت بعد طرحها مباشرة كما حصلت إدارة الأهلي على 1500 تذكرة وبالمثل إدارة الزمالك على 1500 تذكرة.