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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج عن تصدر اللاعب المصري عبد الرحن سامح التصنيف العالمي للاعبين تحت 10 سنوات والصادر في الأول من شهر سبتمبر من العام الجاري.

طفل مصري يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي للشطرنج تحت 10 سنوات

حصد اللاعب المصري عبد الرحمن سامح على 2238 نقطة ليحتل المركز الأول ضمن الفئة العمرية له فيما تواجد في المركز الثاني لاعب من فرنسا برصيد 2224 نقطة وفي المركز الثالث لاعب من انجلترا برصيد 2214 نقطة.

ونجح عبد الرحمن سامح في حصد لقب بطولة الجمهورية للرجال والتي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 12 يوليو الماضي وكانت المشاركة بها مسموح لجميع المراحل السنية.

وفي شهر يونيو الماضي استطاع عبد الرحمن سامح لقب بطولة إفريقيا للناشئين تحت 10 سنوات وحصل على الميدالية الذهيبة كما أنه في شهر أغسطس الماضي شارك مع المنتخب المصري للرجال في بطولة العالم للفرق التي أقيمت في كازاخستان وحقق نتائج مشرفة.

كشف أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أنه يتم إعداد عبد الرحمن سامح للمشاركة في بطولة العرب للناشئين التي تقام في تونس خلال شهر أكتوبر وفي حال حصد لقبها سوف يكون أصغر أستاذ دولي في العالم حاليا وثاني أصغر أستاذ دولي للشطرنج على مدار التاريخ.

