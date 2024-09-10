انت الأن تتابع خبر راموس يرفض عرضا للعب في الدوري الأمريكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلق سوق الانتقالات الصيفي مؤخرًا في إسبانيا وفي الدوريات الكبرى في أوروبا؛ وما زال المدافع الدولي سيرجيو راموس بلا فريق، ولكن هذا لن يكون بسبب عدد العروض التي تلقاها لاعب ريال مدريد السابق ولاعب إشبيلية طوال الموسم الماضي.

ورحل راموس (38 عامًا) عن صفوف إشبيلية هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، ولم ينضم إلى أي نادٍ آخر.

يخوض سيرجيو راموس، النجم السابق لريال مدريد وإشبيلية، مفاوضات متقدمة من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إنه من بين تلك العروض التي تلقاها سيرجيو راموس عرضًا مثيرًا من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن هذا هو الامتياز الجديد من سان دييجو الذي يظهر لأول مرة هذا الموسم في مسابقة كرة القدم الاحترافية في الولايات المتحدة، ويبذل الفريق إنفاقًا كبيرًا لإطلاقه.

ويعد الرفض يضاف إلى قائمة طويلة من الفرق التي سألت عن المدافع من إشبيلية لأن سيرجيو راموس تلقى عروضًا من جميع أنحاء العالم. بدءًا من أوروبا حيث طرقت أندية من الدوريات الكبرى مثل إنجلترا أو إيطاليا أو فرنسا بابه، كما فعلوا ذلك مرة أخرى من تركيا.

كما اقترب دوري آخر مثل المملكة العربية السعودية من اللاعب الإسباني، كما تم ذكره للبرازيل ولكن هذه خيارات لم يتمكن الدولي الإسباني السابق من إدارتها.

ويفسر رفض سيرجيو راموس الحالي لقبول جميع هذه الخيارات لسببين، حيث كان ذلك بسبب القضايا الاقتصادية، نظرًا لأن المقترحات بعيدة كل البعد عما يعتبره الأندلسي.

وفي حالات أخرى، كان ذلك بسبب الدور الذي يريدون منحه له داخل الفريق. لحسن الحظ بالنسبة لسيرجيو راموس، نظرًا لأنه لاعب “عاطل عن العمل” وكان حرًا منذ 30 يونيو، فيمكنه التوقيع لأي فريق في أي وقت ولا يحتاج إلى الانتظار حتى نافذة الانتقالات في يناير.