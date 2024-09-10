انت الأن تتابع خبر الصين تتقدم على السعودية بهدف مبكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم منتخب الصين على السعودية بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث،

من تصفيات كأس العالم.