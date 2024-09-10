الرياضة

الصين تتقدم على السعودية بهدف مبكر

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رياض - احمد صلاح - تقدم منتخب الصين على السعودية بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث،

من تصفيات كأس العالم.

  • جاء الهدف عن طريق النجم شنغلونغ جيانغ في الدقيقة 14 من الشوط الأول.
  • يبدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي..
  • حارس المرمى: محمد العويس.
  • الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، حسن كادش
  • الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري
  • الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان، سالم الدوسري.
  • وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الأولى.
  • وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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