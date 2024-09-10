انت الأن تتابع خبر الصين تتقدم على السعودية بهدف مبكر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم منتخب الصين على السعودية بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث،
من تصفيات كأس العالم.
- جاء الهدف عن طريق النجم شنغلونغ جيانغ في الدقيقة 14 من الشوط الأول.
- يبدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي..
- حارس المرمى: محمد العويس.
- الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، حسن كادش
- الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري
- الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان، سالم الدوسري.
- وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الأولى.
- وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.