الرياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

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رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك عندما يحل ضيفا لمواجهة منتخب بوتسوانا.

  • يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا..

  • تقام مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع.
  • ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
  • واستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد.
  • ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.
  • تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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