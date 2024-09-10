انت الأن تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك عندما يحل ضيفا لمواجهة منتخب بوتسوانا.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا..