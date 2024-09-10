نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من تمديد عقد لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسباينة صباح اليوم، عن موقف إدارة ريال مدريد، من تمديد تعاقدها مع لاعب الفريق خلال الفترة القادمة.

وناقشت إدارة الفريق الإسباني بالتعاون مع الجهاز الفني للفريث مستقبل المدافع الإسباني فاييخو رفقة الفريق الملكي خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب إنتهاء تعاقده.

ذكرت التقارير القادمة من ريال مدريد أن تجديد عقد فاييخو ليس من أولويات النادي، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل.

النادي لا يولي اهتمامًا كبيرًا بمدافع إسبانيا، الذي ما زال يبحث عن فرصته في التشكيلة الأساسية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وقد يحصل على فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد ريال سوسيداد بسبب الغيابات في الفريق.

