نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب السعودية والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية عن تشكيل الأخضر الرسمي لخوض مباراة الصين في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع منتخب السعودية في مجموعة تضم كلا من اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.

تشكيل منتخب السعودية والصين

جاء تشكيل منتخب السعودية الرسمي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود، حسان تمبكتي، علي لاجامي، كادش

خط الوسط: ناصر، المالكي، محمد كنو.

خط الهجوم: الحمدان، سالم الدوسري، فراس.