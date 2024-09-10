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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة في الاستعانة ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين بالفريق.

هانز فليك يفكر في الاستعانة بناشئي برشلونة

وجاء اهتمام هانز فليك، بتصعيد بعض اللاعبين، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول الكاتالوني خلال منافسات الموسم الحالي، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية التي يمر بها النادي، والتي تصعب عملية التعاقد مع لاعبين جدد.

وقبل يومين، حضر هانز فليك مباراة فريق برشلونة تحت 19 عامًا، حيث تألق مجموعة من اللاعبين الذين قد يلفتوا انتباه المدرب الألماني للتصعيد إلى الفريق الأول قريبًا.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اللاعبين الذين تألقوا في المباراة، ومنهم تشافي إسبارت، قائد الفريق الذي لعب كظهير أيمن رغم أن مركزه الأصلي هو المحور؛ ونيكو مارسيبار، المدافع الأرجنتيني المميز؛ وأليكس والتون، الظهير الأيسر الإنجليزي؛ وبريان فاريناس.

بالإضافة إلى لاعب الوسط الذي سجل هدف التقدم وتدرب مع الفريق الأول ولعب مع الرديف؛ وكيم جونيينت، الذي يعرفه فليك جيدًا وشارك في جولة أمريكا مع الفريق الأول؛ وهوغو ألبا، المهاجم؛ وجان فيرجيلي، الذي انضم إلى برشلونة هذا الموسم وشارك في تدريبات الفريق الأول يوم الثلاثاء الماضي.