نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أساطير برشلونة تقترب من العودة للعمل في النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت تقارير صحفية، عن اقتراب أساطير فريق برشلونة الإسباني من العودة للعمل، في الفريق الكاتالوني مرة آخرى خلال السنوات القادمة.

ونقلت تقارير صحفية، تصريحات مثيرة من فيكتور فونت المرشح السابق لرئاسة برشلونة، بخصوص عودة أساطير النادي للعمل مرة آخرى.

وصرح فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، بأنه يعتزم التواصل مع كلا من كارلوس بويول، أندريس إنييستا، وبيب غوارديولا لإعادتهم إلى النادي في حال فوزه بالانتخابات ضد خوان لابورتا.

وأكد فونت أن أساطير برشلونة هم الأجدر بالظهور في وسائل الإعلام والتصدر، مشيرًا إلى أن وجودهم مهم للغاية من الناحيتين الجماهيرية والإدارية والفنية.

