نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. وصول منتخب بوتسوانا لملاقاة مصر والأهلي يبدأ التفاوض لتجديد عقد نجم الفريق وليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 10-09-2024 في السطور التالية:

وصول منتخب بوتسوانا لملاقاة مصر

أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي هلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصول بعثة منتخب بوتسوانا إلى مطار فيليب ماتانتي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام منافسه منتخب بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

واجه منتخب بوتسوانا مشكلة في العودة إلى بلاده بعد هزيمته أمام موريتانيا بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، بسبب مشكلة تتعلق بالطيران.

الأهلي يبدأ التفاوض لتجديد عقد نجم الفريق

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي بدأ التفكير في تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي في يونيو 2025 المقبل، حيث يتبقى له موسما واحدا مع القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك ضوء أخضر من إدارة النادي الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة لمدة 3 مواسم قادمة بشكل رسمي.

وأضاف: النادي الأهلي ينوي إضافة 3 مواسم جديدة في عقد أكرم توفيق بخلاف الموسم المتبقي مع تعديل قيمة عقده ليصبح على رأس العناصر في الفئة الثانية بالفريق.

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي قد استقر على بديل الدولي المصري محمد صلاح حال رفض الفرعون تجديد عقده مع الريدز.

ومن المُنتظر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول خلال الصيف القادم وبإمكانه التوقيع مجانًا لأي فريق بدءًا من شهر يناير القادم.

وقالت شبكة ليفربول ايكو البريطانية أن إدارة الريدز قد وجهت بالفعل أنظارها صوب ايبريشي ايزي نجم نادي كريستال بالاس وذلك لتعويض صلاح في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن سلوت المدير الفني لنادي ليفربول في حاجة ماسة لضم جناح جديد خاصًة في حال رفض صلاح على شروط العقد الجديد.

ويمتلك ايزي شرط جزائي في عقده قيمته 68 مليون جنيه استرليني يمكن تفعيله خلال يونيو من العام القادم 2025.