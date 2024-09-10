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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين ونجمة سيناء وبنها في إفتتاحية القسم الثاني
أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثانية ( أ وب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.
وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( أ )..
الاسبوع الأول المجموعة الثانية ب من دوري القسم الثاني ب..
تيم اف سي مع دياموند
ج شبين مع الانتاج
بنها مع الدخان
الو ايجيبت مع اتحاد الشرطة
التأمين مع البلاستيك
النجوم (باي)
ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( ب )..
6 اكتوبر برمانة مع المستقبل سبورت
بورفؤاد مع النصر
العبور مع المريخ
جنوب سيناء مع الشرقية
الشمس مع نجمة سيناء
ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين .