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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين ونجمة سيناء وبنها في إفتتاحية القسم الثاني

أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثانية ( أ وب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.



وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( أ )..

الاسبوع الأول المجموعة الثانية ب من دوري القسم الثاني ب..

تيم اف سي مع دياموند

ج شبين مع الانتاج

بنها مع الدخان

الو ايجيبت مع اتحاد الشرطة

التأمين مع البلاستيك

النجوم (باي)

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( ب )..

6 اكتوبر برمانة مع المستقبل سبورت

بورفؤاد مع النصر

العبور مع المريخ

جنوب سيناء مع الشرقية

الشمس مع نجمة سيناء



ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين .

