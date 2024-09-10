نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يقترب من ضم مهاب ياسر والزمالك يرحب بالصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامى خالد الغندور أن مسئولى نادى الإسماعيلى دخلوا فى مفاوضات جادة مع نظرائهم فى الزمالك للحصول على خدمات مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور إن الزمالك رحب برحيل مهاب ياسر إلى الإسماعيلى،خاصة فى الوقت الذى لم يقيد فيه مسئولى القلعة البيضاء اللاعب فى القائمة الأفريقية للاستفادة من تسويقه فى الميركاتو الصيفى.

وأشار الغندور إلى أن مهاب ياسر يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلى ولكن تبقى أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها الدراويش فى الوقت الحالى،هى الفيصل لحسم انتقال اللاعب إلى عازفى السمسمية،فى الميركاتو الصيفى.

