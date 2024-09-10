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أحمد جودة - القاهرة - أشار مدرب منتخب بيرو، الأوروجوائي خورخي فوساتي، إلى أن المنتخب الإكوادوري، منافسه القادم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 "فريق جيد جدا"، لكنه أكد أن "البلانكيروخا" سيواجهه دون خوف.

خورخي فوساتي: سنواجه الإكوادور بلا خوف

وقال فوساتي قبل أن يقود المران الأخير للمنتخب البيرواني السابق للمباراة، إن "الإكوادور فريق نحترمه كثيرا، لكننا سنواجهه دون خوف".

وأضاف المدرب الأوروجوائي "نعلم أننا بصدد مواجهة خصم صعب جدا".

وستكون هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي تتذيلها بيرو حاليا بثلاث نقاط، بينما تحتل الإكوادور المركز السادس برصيد 8 نقاط.

