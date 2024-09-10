نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني «ب» ومبارايات الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن نتائج قرعة مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني «ب» للموسم 2024-2025، والتي أُجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.

تم تقسيم مجموعة القاهرة إلى مجموعتين فرعيتين «أ» و«ب»، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى دورة السداسية التي ستحدد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

أندية مجموعة القاهرة «أ»:

العبور

النصر

الشمس

المريخ

بورفؤاد

جنوب سيناء

نجمة سيناء

الشرقية

6 أكتوبر

المستقبل سبورت



أندية مجموعة القاهرة «ب»:

النجوم

جمهورية شبين

الإنتاج الحربي

مصر للتأمين

ألو إيجيبت

إيسترن كومباني

اتحاد الشرطة

دياموند

البلاستيك

بنها

تيم إف سي



مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة «أ»:

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت

بورفؤاد ضد النصر

العبور ضد المريخ

جنوب سيناء ضد الشرقية

الشمس ضد نجمة سيناء



مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة «ب»:

تيم إف سي ضد دياموند

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي

بنها ضد إيسترن كومباني

ألو إيجيبت ضد اتحاد الشرطة

مصر للتأمين ضد البلاستيك

النجوم «راحة»



جدير بالذكر، أن إنطلاق منافسات المجموعتين سيبدأ في 10 أكتوبر المقبل، على الملاعب المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

