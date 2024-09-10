نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات بورفؤاد في الدوري الممتاز "ب" بعد القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة الدوري الممتاز "ب" لمجموعة الثانية، التي يتواجد فيها نادي بورفؤاد، عن منافسة بين 10 أندية في إحدى المجموعات الفرعية.

مواعيد مباريات بورفؤاد في الدوري الممتاز "ب" بعد القرعة

من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري في 9 أكتوبر، مع بدء مباريات كل مجموعة تباعًا.

وفقًا للقرعة، ستبدأ مباريات بورفؤاد في الدور الأول بمواجهة النصر على ملعبه، تليها مباراة خارج الأرض أمام المريخ. ثم يلتقي الفريق مع الشرقية على ملعبه، قبل أن يسافر لمواجهة نجمة سيناء خارجيًا.

بعدها، يلعب بورفؤاد مع جنوب سيناء على ملعبه، ثم يواجه العبور خارجيًا، يليه مواجهة مع الشمس خارج الأرض. تنتهي مباريات الدور الأول بلقاء مع 6 أكتوبر سيناء في ملعبه، ثم مواجهة مع المستقبل خارجيًا حيث يُشار إلى أن الملاعب ستتبدل في الدور الثاني بنفس الترتيب.

تتضمن البطولة نظام تأهل يتضمن صعود أول ثلاثة فرق من كل مجموعة فرعية إلى دورة ترقية تتكون من 6 فرق تلعب بنظام الذهاب والإياب حيث يتأهل فريق واحد من كل دورة ترقية إلى المجموعات الثلاثة لدوري المحترفين.

