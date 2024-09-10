انت الأن تتابع خبر اليوم.. الأردن وفلسطين في صدام عربي بتصفيات كأس العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر الجماهير العربية مواجهة من العيار الثقيل بين الأردن وفلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وتستضيف ماليزيا مباراة النشامي والفدائي عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن وفلسطين وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت “beIN Sports 3” وقناة الكأس القطرية 7 HD.

ويتنافس منتخبا فلسطين والأردن في المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات عمان وكوريا الجنوبية والعراق والكويت.

وكان منتخب الأردن تعادل مع نظيره الكويت بنتيجة 1-1، في مستهل مشوار المنتخبين بتصفيات كأس العالم بينما تعادل منتخب فلسطين سلبيًا مع كوريا الجنوبية، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد سيول بكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة ويتأهل متصدر ووصيف من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.