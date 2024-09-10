موعد مباراة البحرين واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البحرين نظيره منتخب اليابان اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الحالي بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

محمد يوسف

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