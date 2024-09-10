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أحمد جودة - القاهرة - أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة النرويجي مارتن أوديغارد، نجم فريق آرسنال، مع فريقه ضد مضيفه توتنهام هوتسبير، وذلك عقب خروجه من المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده 2-1 على ضيفه منتخب النمسا الإثنين ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

إصابة أوديجارد تقلب ترتيبات آرسنال

ويحل آرسنال ضيفًا على توتنهام، يوم الأحد المقبل، في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب قائد آرسنال في كاحل قدمه اليسرى بعد التحام غير متعمد من كريستوف باومجارتنر في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي أقيمت بالعاصمة النرويجية أوسلو، وخرج من ملعب اللقاء باكيًا بمساعدة زميله في الفريق إرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشكل إصابة أوديغارد القوية على ما يبدو ضربة أخرى للإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، الذي سيفقد بالفعل خدمات ديكلان رايس أمام توتنهام بسبب الإيقاف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات أولا ساند، طبيب الفريق، لقناة (تي في 2) "أصيب أوديغارد بالتواء بسيط في الكاحل. سنرى، ربما نستخدم الموجات فوق الصوتية لفحصه. إذا لم نكن متأكدين من النتيجة، فسيكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي".

يذكر أن آرسنال يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه فوزين وتعادل وحيد خلال لقاءاته الثلاثة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، متأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي (المتصدر) وليفربول (الوصيف).

