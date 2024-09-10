نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرغب في التعاقد مع لاعب أرسنال خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة فريق برشلونة في الحصول على خدمات لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن إدارة الفريق الكاتالوني ستعمل على التعاقد مع توماس بارتي، لاعب خط وسط فريق أرسنال خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى برشلونة للحصول على خدمات بارتي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع آرسنال في صيف 2025.

