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أحمد جودة - القاهرة - أشادت اللجنة الفنية الدولية المكونة من د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، ومديرة برنامج الأنشطة الحركية للأولمبياد الخاص الدولي الدكتورة نيامة مورتون، والخبيرة الدولية د. اليني روسيدس (عبر الزووم) بالتجربة المصرية في مجال الاهتمام بشديدي الإعاقة بالأولمبياد الخاص المصري، من خلال استعراض مختار عليش أخصائي الانشطة الحركية بالأولمبياد الخاص لتلك التجربة

حيث تناول في استعراضة للتجربة المصرية تطوير قاعدة البيانات الاساسية لبرامج الأولمبياد الخاص التي تقدم برامج MATP.، ويشمل ذلك تتبع أي تدريبات وتطورات الشراكة والعمليات المستخدمة لتجنيد المشاركين في MATP والأسر والمتطوعين المشاركين.، إلى جانب تطوير الشراكات مع دور الرعاية والمؤسسات والمدارس والجامعات والرياضات المجتمعية أو الفرص الأخرى.

اشادة دولية بالتجربة المصرية بالاهتمام بشديدي الإعاقة بالدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالكويت

وواصل عليش استعراضه للتجربة المصرية والتي ارتكزت على تطوير المدربين المتخصصين في مجال شديدي الاعاقة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل للمدربين واولياء الأمور، اقامة دورات تدريبية لتأهيل مدربي الانشطة الحركية، اقامة لقاءات توعية للاسر لكيفية التعامل مع ذويهم،اقامة لقاءات رياضية لتدريب شديدي الإعاقة،اقامة ورش عمل لكيفية عمل برامج تناسب الحالات

وتوقف عند الإنجازات التي تمت من خلال الالعاب الافريقية التي أقيمت ولأول مرة القاهرة 2020، حيث أقيم استعراض لشديدي الإعاقة شارك فيه 20 لاعب شديدي الاعاقة،5 منظم،10 مدرب،10 متطوع.

كما اقام الاولمبياد الخاص المصري الدورة التدريبية الأساسية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص المصري في التأهيل البدني لشديدي الإعاقة بين التشخيص والتدريب خلال شهر مايو بالمركز الاولمبي لإعداد الفرق القومية

واستعرض عليش التحديات والصعوبات بقولة بعد النجاح الذي تحقق في العرض الذي اقيم فى الالعاب الافريقية حيث ظهرت جائحة كورونا والتي اثرت بالسلب على اللاعبين واؤلياء امورهم والمدربين من حيث الممارسة المباشرة والمستمرة للتدريبات والتي ساهمت في تأثر مستواهم

تشخيص وتقييم الحالات المشاركة والتي يترتب عليها اختيار المسابقات والألعاب وكذلك يترتب عليها أختيار الأدوات المستخدمة، قلة المدربين والمتطوعين المتخصصين، صعوبة إقناع أولياء امور الاطفال إن أبنائهم يستطيعون المشاركة بأمان، صعوبة تنقل اللاعبين شديدي الاعاقة لاماكن ممارسة التدريبات والجلسات الرياضية قلة دورات تدريبية متخصصة للمدربين للارتقاء بالبرنامج داخل الأندية والجمعيات الاهلية المتخصصة

وأنهى استعراضه للتجربة المصرية بقولة إن أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون مفيدة للبرامج

الأخرى لتنفيذ برنامج MATPبنجاح محليًا،التشخيص الطبي للحالة وارفاق التقارير الطبية لمعرفة كافة جوانب الحالة ،عمل قاعدة بيانات لشديدي الاعاقة لتسهيل عملية متابعة اداء الحالة،ايجاد أدوات سهلة وبديلة والتى تتناسب للاستخدام بمحاكاتها في المنزل،اقامة دورات تدريبية وورش عمل لاعداد مدربين متخصصين فى الانشطة الحركية لضمان اقامة قاعدة كبيرة من المتخصصين فى تاهيل لاعبين شديدي الاعاقة ،اقامة لقاءات توعية للأسر لاستمرارية التواصل فى تطبيق الاسليب الحديثة لبرامج الانشطة الحركية ،عمل فيديوهات استرشاديه تبث عبر منصات البرنامج من قبل متخصصين الربط في منظومة علاجية رياضية مشتركة ما بين الاطباء والاخصائيين الرياضيين لوضع برامج مناسبة لكل حالة

وكانت الدورة التدريبية قد شهدت التطبيق العمل للسباحة على ١٥ لاعب MATP، وعرض كل من مصر والامارات والسعودية لتجاربهم، ثم اجراء الكشف الصحي على اللاعبين من ذوى الاعاقات الشديدة (MATP) في تخصصات العيون والسمع وبعدها كان التطبيق العملي للأنشطة الحركية بمشاركة ٢٠ لاعب وبعدها تم الاحتفال وتكريم اللاعبين

الاحتفال بعيد ميلاد المتحدث الرسمي

وصرحت ونهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة بأن جميع من في الدورة فوجئ مع انتهائها بإقامة الاولمبياد الخاص الكويتي احتفالية بمناسبة يوم ميلاد اللاعب العماني ماجد السرحانى والتي تركت الكثير من الاثار الطيبة على جميع المشاركين وعلى اللاعب نفسه الذى اقسم بأنها المرة الأولى حياته التي يتم فيها الاحتفال بعيد ميلاد، وتواصل الدورة باقي فعالياتها، حيث تختتم اعمالها اليوم، بتكريم المشاركين والكشف على التوصيات.

وكان السرحانى قد شارك في الدورة بإلقاء كلمه قال فيها أشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتعددة يمتلكون القدرات والطموحات التي تستحق الدعم والتشجيع. هذه الفعالية تمثل بداية جديدة لنا في الإقليم، حيث نسعى إلى تقديم الدعم اللازم لهؤلاء اللاعبين وتزويد المدربين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتمكين اللاعبين من تحقيق أفضل ما لديهم.

أولًا، ان هذه الفعالية تسلط الضوء على أهمية إعداد بنية تحتية رياضية تلائم احتياجات ذوى الإعاقة. يجب أن نعمل على توفير المنشآت والأدوات المناسبة التي تسمح لهؤلاء اللاعبين بممارسة النشاط الرياضي على أعلى المستويات، وكذلك ضمان حصولهم على فرص متساوية في المشاركة والتدريب.

ثانيًا، ورش التدريب التي ننظمها اليوم للمدربين هي خطوة أساسية لضمان تقديم الدعم الصحيح والمناسب لهؤلاء اللاعبين. من خلال هذه الورش، نتعلم معًا كيفية تطوير خطط تدريبية شاملة، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد يوجهها هؤلاء اللاعبين. المدرب الجيد ليس فقط من يوجه اللاعبين في الملعب، بل هو أيضًا من يدعمهم نفسيًا ومعنويًا.

وأخيرًا، هذه الفعالية تمثل بداية جهودنا لتعزيز دمج اللاعبين ذوي الإعاقة *الفكرية والتنموية * في المجتمع. نحن هنا لنبني جسور التواصل والفهم المتبادل، ولنعمل معًا على تحقيق رؤية مشتركة، حيث يتمكن كل فرد من تحقيق إمكاناته والمساهمة في مجتمعه بغض النظر عن الإعاقة.