نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب الإمارات اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الحالي بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



موعد مباراة الإمارات وإيران



وتنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وإيران مساء الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.



ترتيب مجموعة الإمارات وإيران



1- الإمارات ثلاث نقاط

2- إيران ثلاث نقاط

3- اوزباكستان ثلاث نقاط

4- قرغيزستان دون نقاط

5- كوريا الشمالية نقطة

6- قطر دون نقاط



القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران



تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

