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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مركز تدريب اللياقة البدنية في بورسعيد تدريباته ضمن مشروع المراكز الرياضية للأحياء والأندية الشعبية، حيث أقيمت التدريبات في مركز شباب أكتوبر.

تحت شعار "صيف شبابنا" مركز تدريب اللياقة البدنية ببورسعيد يواصل نشاطه لتطوير مهارات الشباب

تأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تؤكد على أهمية فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية للشباب والنشء في مختلف الأندية الشعبية بمحافظات الجمهورية.

يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات اللياقة البدنية لدى الشباب والنشء، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، وتوسيع قاعدة الممارسين لها.

كما يسعى المشروع إلى استثمار أوقات الفراغ بشكل يعود بالنفع على المشاركين، ويعزز من قدراتهم البدنية والصحية.

يُعد مركز تدريب اللياقة البدنية جزءًا من المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو الحداد، وتحت متابعة دقيقة من الدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وتجري هذه الجهود تحت رعاية اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبتوجيهات محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة.

