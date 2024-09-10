تواصل تدريبات فرق الهوايات الرياضية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل فرق الهوايات الرياضية بإدارة تنمية النشء تدريباتها المكثفة ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، حيث قاد الكابتن رامي حجازي تدريب فريق كرة السلة بنات بنادي رمسيس.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز دور الرياضة في حياة النشء والمجتمع، بهدف تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة صحي ومجتمعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تهدف هذه المبادرة، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم. تسعى الوزارة لتوفير بيئة محفزة تسهم في النمو السليم وتعمل على اكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية.

كما تأتي هذه التدريبات ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لدعم الأنشطة الرياضية في المحافظة.

