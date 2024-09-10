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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الجزائر وليبيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الجزائر × ليبيريا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الأمم الأفريقية 2025.. تتصاعد التوقعات مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة بين منتخب الجزائر وليبيريا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. فبعد انطلاقة قوية للفريق الجزائري في الجولة الأولى، يأتي هذا اللقاء ليضيف المزيد من الإثارة والتحدي لمسيرة محاربي الصحراء نحو التأهل إلى النهائيات. إلا أن هذه المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة، حيث يعاني المنتخب الجزائري من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، مما يزيد من صعوبة المهمة. ورغم ذلك، فإن المنتخب الجزائري يظل مرشحًا قويًا للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث التي تقربه من صدارة المجموعة.

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مباراة الجزائر وليبيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا



وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في ظل المنافسة الشديدة في المجموعة، حيث يسعى كل منتخب إلى حصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل. فالفوز في هذه المباراة سيعزز من موقف منتخب الجزائر ويزيد من ثقته بنفسه، في حين أن الخسارة قد تعقد الأمور وتفتح الباب أمام المنافسين. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى لاعبو المنتخب الجزائري إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية.

موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ستنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وليبيريا الحاسمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وستقام المباراة على أرضية ملعب "مجمع صامويل كانيون دو الرياضي" في ليبيريا، حيث يستضيف منتخب الأسود محاربي الصحراء في مواجهة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ويمكن لعشاق كرة القدم الجزائرية متابعة مباراة منتخبهم المرتقبة أمام ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات متعددة. فبالإضافة إلى البث المباشر على قناة beIN SPORTS HD 2، يمكن للمشاهدين الاستمتاع باللقاء عبر تطبيق TOD، الذي يوفر بثًا مباشرًا عالي الجودة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبذلك، تتاح للجمهور خيارات متنوعة لمشاهدة المباراة وتشجيع منتخبهم.

معلق مباراة الجزائر وليبيريا



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم افريقيا 2025، للمذيع الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى أنتوني ماندريا خط الدفاع رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، توغاي، وجوين حجام خط الوسط حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، ورامز زروقي خط الهجوم سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، ورياض محرز

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا



بينما جاء ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا كالتالي