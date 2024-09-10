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أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق نادى سبورتنج للجولف بطلا للنسخة الاولى من كأس السوبر للجولف التى نظمها اتحاد الجولف واقيمت بملعب نادى جولف بالم هيلز.

جولف سبورتنج بطلًا للنسخة الأولى من السوبر

وتمكن فريق نادى سبورتنج بطل دورى الجولف موسم 2023 / 2024 والمكون من عمرو صالح ومراد غانم وعيسى ابو العلا ومحمد وجدى وايهاب برعى ومروان الخياط وإبراهيم غالب وعمر برعى وعماد العريان ومحمد انور من التغلب بجدارة على فريق نادى الجزيرة بطل كأس مصر موسم 2023 / 2024 ومثله كل من جلال الحمامصى وعمر فريد واحمد الشلقانى وادم رزق وعلى صبرى وشريف فهمى وايمن فتحى وأحمد فتحى وايمن شريف ومحمود شريف.

وتفوق فريق سبورتنج على نظيره الجزيرة بنتيجة 4 / صفر ليصبح اول بطل لكأس السوبر مثلما فعلها من قبل وكان اول بطل للدورى ومازال يحمل لقبه حتى الان.

عقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز حيث قام بتسليم كأس السوبر والميداليات كل من رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير وعضوا مجلس إدارة الاتحاد غسان قبانى ومحمد عطاالله ورئيس لجنة المسابقات طارق عزمى.

وقدم اتحاد الجولف التهنئة إلى فريق سبورتنج لتتويجه باللقب متمنيا مزيد من التقدم حيث يعد سبورتنج قطبا اساسيا فى رياضة الجولف المصرية.

كما اشاد اتحاد الجولف بفريق نادى الجزيرة اعرق اندية اللعبة فى الشرق الاوسط وصاحب لقب النسخة الاولى من كأس مصر متمنيا للفريق حظ افضل فى البطولات المقبلة.