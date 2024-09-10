نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب النرويج يثير قلق جماهير الأرسنال بشأن إصابة أوديجارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال الإنجليزي لإصابة قوية، خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده ضد منتخب النمسا، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

طبيبة منتخب النرويج تكشف تفاصيل إصابة أوديجارد

وكشفت أولا ساند طبيبة المنتخب النرويجي، عن حجم إصابة مارتن أوديجارد في تصريحات لقناة TV2 " مارتن أصيب بالتواء بسيط في الكاحل، سنرى، ربما نستخدم الموجات فوق الصوتية للنظر في الأمر”.

وأضافت "إذا لم نكن متأكدين، فسيكون هناك تصوير بالرنين المغناطيسي غدًا".

وأختتمت حديثها، قائلة: "الطاقم الطبي لآرسنال على اتصال بالفعل مع منتخب النرويج بشأن إصابة مارتن أوديجارد الليلة".

بينما تحدث سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج بعد انتهاء المباراة، قائلًا "إصابة مارتن أوديجارد كانت سيئة في غرفة تبديل الملابس أيضًا، الإصابة لا تبدو جيدة على الإطلاق، وسننتظر التشخيص الطبي الخاص