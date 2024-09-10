نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس تعلق على عودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة وليكيب تكشف عن أزمة جديدة لـ بن يدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 10-09- 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت خطاب الملك سينر

" كانت سنة ساحرة "

ايطاليا تفعلها مرة اخرى

انتر واليوفي مواجهة نارية ويبدأ الصرع

لياو وثيو يعتذران وسيبدأن اساسيان نهار السبت كورييري ديلو سبورت لا تبدأ مرة اخرى دون سينر

انتصار جيد

فراتيسي وكين يقودان ايطاليا للفوز

مفاجأة اليوفي ادزيتش

حقبة زيلينسكي في الانتر

نابولي تتكلم اسكتلندا

الميلان سيكلفكم كثيرًا لليفربول ماركا روغليتش بمقابلة استثنائية " الفوز اربع مرات في الجواة امر مجنون "

طبعة ذهبية

تغريم رافا مير دون الطرد

لغز انشيلوتي آس ملك السوق

مير، مباراتان من المدرجات

الكاراز يرفع معنويات الفريق

" روغليك هدية لنا "

برشلونة " انسو يبدأ تدريباته مع المجموعات واصابة بيرنال تبعده نحو عام " موندو ديبورتيفو لامين موهبة جباراة

مارك بيرنال اصابته قوية وستبعده طويلًا

الكاراز القائد الحقيقي للمنتخب الاسباني ليكيب فرنسا 2-0 بلجيكا

القليل من الاوكسيجين

لابرون ولونيت " انتخابات تحت ضغط "

بن يادر " القضية الجديدة" بيلد تحوّل كبير

اسطورة wwe تغثر بشكل كبير ذا صن اصابة قوية

مارتين اوديغارد يخرج على حمالة باكيًا بعد اصابة قوية ايام قليلة بعد الديربي المنتظر امام السبيرز