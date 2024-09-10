نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة منتخب موريتانيا ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء، في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر في المجموعة الرابعة برفقة كل من مصر وبوتسوانا.

موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنطلق أحداث مباراة موريتانيا ضد الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية و7 بتوقيت موريتانيا.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتبث أحداث مباراة موريتانيا والرأس الأخضر، عبر قناة بي إن سبورت "beIN Sports 4".

معلق مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويتولى مهمة التعليق على مباراة موريتانيا ضد الرأس الأخضر، المعلق الرياضي الشهير محمد مبروكي.