نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباراة بـ100 مليون يورو.. صفقة الهلال السعودي مع البرازيلي نيمار بين مطرقة المال السائب وسندان غسيل الأموال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجمهور بدأ في الاستفهام حول نجم برشلونة السابق

تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف عام 2023 بصفقة قُدرت بنحو 90 مليون يورو، بعقد يمتد لمدة سنتين حتى صيف 2025.

ولكن المفاجأة جاءت بعد مرور سنة ونصف من التعاقد، حيث لعب نيمار مع الهلال 5 مباريات فقط، بينما فاز الفريق معه بأربع بطولات.

رغم هذا العدد القليل من المباريات، إلا أن نيمار كان قد تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال نوفمبر الماضي أثناء تمثيله لمنتخب البرازيل، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني من الإصابة ولم يتمكن من العودة للملاعب.

خلال تحضيرات الموسم الحالي، لم يستطع نيمار التدريب بشكل كافٍ للتعافي، وظل مُصرًا على العمل مع المدرب البدني الخاص به بدلًا من مدرب الهلال.

وأعلن نادي الهلال اليوم، أن نيمار لن يعود للمشاركة في المباريات قبل يناير المقبل، مما دفع المدرب خورخي جيسوس إلى استبعاده من قائمة الفريق في الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يصبح نيمار لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، ما يسمح لأي نادٍ بالتعاقد معه دون دفع أي مقابل لنادي الهلال.

تكلفة نيمار على الهلال خلال السنتين

قيمة الصفقة: 90 مليون يورو

راتب سنوي: 100 مليون يورو

80 ألف يورو لكل مباراة يفوز فيها الهلال

500 ألف يورو مقابل كل منشور على إنستجرام يروّج فيه للهلال أو لكرة القدم السعودية

طائرة خاصة لاستخدام نيمار في أي وقت يريده

وجاءت التكلفة الإجمالية لصفقة البرازيلي نيمار، لتتجاوز 500 مليون يورو، وهو رقم خيالي بالنظر إلى عدد المباريات التي شارك فيها نيمار، ليبدأ الجمهور في طرح التساؤلات حول الصفقة وهل هي مجرد مال سائب أم غسيل أموال؟ إلا أن كرة القدم في النهاية تحكم بأحكامها خاصة في جزئية الصفقات التي من الوارد توهجها أو فشلها!.