نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ضد بنين والقنوات الناقلة في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، في متابعة مباراة ليبيا ضد بنين، في إطار تصفيات أمم إفريقيا.

موعد مواجهة ليبيا ضد بنين

وتنطلق صافرة أحداث لقاء بنين ضد ليبيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات ليبيا ورواندا وبنين ومنتخب نيجيريا الذي يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وذلك بعد الفوز الذي حققه في المباراة الأولى له.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بيين سبورتس bein sports المباراة مباشرة على قناة beIN Sports HD 4.