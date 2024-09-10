نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم " قناص الكالتشيو السابق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مساعيه لضم مجموعة من الصفقات القوية وذلك لضمان المنافسة على كافة الألقاب الموسم المقبل.

الزمالك يستهدف ضم النيجيري ايزاك سوكسيس

وعلم موقع “ دوت الخليج الرياضي ” من مصادره الخاصة أن إدارة نادي الزمالك قد فتحت خط المفاوضات لضم اللاعب النيجيري ايزاك سوكسيس نجم نادي أودينيزي الإيطالي السابق تمهيدًا للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق وأن تواصل نادي الزمالك مع اللاعب بصورة مباشرة لاستطلاع رأيه فيما يخص إمكانية تواجده داخل جدران القلعة البيضاء.

ورحب اللاعب النيجيري بخوض تجربة في الدوري المصري وهو ما جعل الإدارة تعرض عليه الحصول على 750 ألف دولار كراتب سنوي.

وينتظر مجلس حسين لبيب رأي اللاعب حول المقابل المادي الذي سيتقاضاه ودراسة عرضهم لمعرفة موقفه النهائي.

يُذكر أن النادي قد نجح في رفع القيد وهو ما مكنه من الحصول على توقيع بينتايج من سانت ايتيان وعمر فرج ومحمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي.