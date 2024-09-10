موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة إنجلترا وفنلندا وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



يسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز على فنلندا من أجل المنافسة على التأهل إلى دوري أمم أوروبا خلال النسخة المقبلة بينما يطمح منتخب أيرلندا في تحقيق نتيجة إيجابية متسلحا بعاملي الأرض والجماهير.



وينافس المنتخب الإنجليزي في النسخة الجديدة من دوري أمم أوروبا في المجموعة الثانية من المستوى الثاني والتي تضم كلا من: اليونان وفنلندا وأيرلندا.

تعتبر هذه المباراة هي الأولى لمنتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة لي كارسلي المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا الذي تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح خليفا لجاريث ساوثجيت.



واجه منتخب إنجلترا نظيره الأيرلندي في 10 مباريات، حقق المنتخب الإنجليزي الفوز في 3 مباريات وفاز منتخب أيرلندا في مباراة واحدة وحسم التعادل في 6 مباريات.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في كأس الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وفنلندا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة المجموعة الثانية من المستوى الثاني في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة إنجلترا وفنلندا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 بي إن سبورت القطرية وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.