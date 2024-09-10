نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ممفيس ديباي ينتقل إلي الدوري البرازيلي من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي كورينثيانز البرازيلي صفقة انتقال الدولي الهولندي ممفيس ديباي جناح أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إتمام التعاقد مع ممفيس ديباي حتي يونيو 2026، بعدما أجتاز الفحوصات الطبية.

نجم منتخب هولندا ينتقل إلي كورينثيانز البرازيلي

ووفقًا لما ذكرته التقارير البرازيلية، فإن راتب الجناح الهولندي مع كورينثيانز سيكون 70 مليون ريال برازيلي بما يعادل 12.5 مليون دولار.

وانتقل الهولندي ديباي إلي صفوف الفريق البرازيلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وشارك ممفيس ديباي البالغ من العمر 30 عاما، مع الروخي بلانكوس في 31 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.