نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب هولندا المتوقع لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "يوهان كرويف أرينا" معقل الطواحون الهولندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة هولندا ضد ألمانيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: شوتن، ريان جرافينبيرش، تيجاني راينيدرز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، تشافي سيمونز، جوشوا زيركزي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تُنقل مباراة هولندا ضد ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.