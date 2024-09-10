تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة هولندا مساء اليوم الثلاثاء 11-9-2024 على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، نيكو شلوتيربيك، دافيد راوم.

خط الوسط: باسكال جروز، روبرت أندريش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا ضد هولندا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.