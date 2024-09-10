نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره هولندا مساء اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الماكينات الألمانية صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الطواحون الهولندية المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد هولندا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.