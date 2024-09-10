نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب فلسطين الأول لكرة القدم مباراة قوية مع نظيره المنتخب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

ويقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع كلا من منتخبات الكويت وكوريا الجنوبية والعراق وعمان.

موعد مباراة فلسطين والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب فلسطين مع نظيره المنتخب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد الأردن

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة فلسطين ضد الأردن، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.