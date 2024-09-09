نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس لتدريب حراس مرمى فريق اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.



ووقع المدرب الكرواتي على عقود تدريب الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.



ويمتلك المدرب الكرواتي سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ التدريب منذ أكثر من 14 عامًا، وتولى قيادة عدد من الفرق والمنتخبات ومنها، فريق آر كيه تريسنجيفكا زغرب "للسيدات"، وفريق جومرسباخ الألماني، و"إم آر كيه سيسفيت" الكرواتي، بجانب منتخب كراوتيا للناشئات، ومنتخب كراوتيا الأول للرجال.



كما تولى بشكل فردي مهمة تدريب وتطوير العديد من الحراس وأبرزهم، جوزيه بازنيك حارس منتخب سلوفينيا ونيم الفرنسي، والسويدي نيكولا بورتنر حارس مرمى ماجديبورج الألماني، والصربي فلاديمير كوبارا.