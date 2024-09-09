طلائع الجيش يعلن التعاقد مع باسم مرسي قادما من الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي طلائع الجيش، تعاقده بشكل رسمي مع باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.

وجاء تعاقد نادي طلائع الجيش مع مهاجم الزمالك السابق، منواجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، وذلك من أجل الظهور بشكل جيد في منافسات بطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وكان قد اتفق مسئولي النادي الإسماعيلي مع اللاعب، على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي، على الرغم أن اللاعب كان متبقي له موسم اخر مع الدراويش.

باسم مرسي، المهاجم المخضرم الذي ارتدى قميص نادي الزمالك لسنوات طويلة حقق خلالها العديد من الألقاب، يعتبر واحد من أفضل المهاجمين المصريين، ومن المتوقع نجاحه في تجربته الجديدة مع طلائع الجيش.

وقد أعلن نادي طلائع الجيش في وقت سابق، تعاقده بشكل رسمي مع مع الثلاثي أحمد علاء ورجب عمران ومعاذ الحناوي، واستعادة محمد فتح الله بعد انتهاء إعارته في الجندل السعودي.